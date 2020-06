Solo un punto di penalizzazione per il Trapani calcio a fronte dei due richiesti dal procuratore federale.

La società granata ha subito la penalizzazione per non aver pagato entro lo scorso 16 marzo gli emolumenti ai propri tesserati.

Da qui era pertanto scattato il deferimento e la successiva penalizzazione. Quarantacinque giorni di inibizione, invece, per il presidente Pace e per la consigliera Pretti.









