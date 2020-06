Trapani, un gruppo di cittadini domani pulisce Punta Tipa 

E’ uno degli scorci più suggestivi di Trapani, ma abbandonato all’incuria è diventato una discarica a cielo aperto. Si tratta del litorale di punta Tipa. Domani mattina un gruppo di volontari, chiamati a raccolta dall’associazione giovanile Trapani per il Futuro eseguirà la bonifica della zona. Il Comune, tramite Energetikambiente, fornirà l’assistenza per il ritiro dei rifiuti che saranno raccolti.

“Esprimo il mio apprezzamento per i ragazzi di Trapani per il Futuro – afferma l’assessore comunale Ninni Romano – perché abbiamo bisogno di esempi virtuosi come questi, per difendere l’ambiente e il decoro urbano. L’Amministrazione Comunale da sola non può raggiungere i risultati sperati, se il cittadino non collabora con un comportamento civile e rispettoso dell’ambiente. Queste iniziative hanno una notevole valenza educativa”.Domenica scorsa, invece, un gruppo …









Leggi la notizia completa