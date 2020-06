Spettacolo indegno quanto testimoniato dalle nostre immagini. La nuova movida post pandemia si ritrova in varie zone della città. Siamo stati a Piazzale Ilio, dove la sera si creano dei veri e propri assembramenti di ragazzi, non solo in prossimità dell’entrata principale della piscina olimpionica: tra una bottiglia di birra e una di spumante, ecco che la piazza offre uno scenario desolante con bicchieri di plastica sparpagliati qua e là e un angolo dedicato alla “differenziata” del vetro.









Leggi la notizia completa