Due punti di penalizzazione sono stati chiesti per il Trapani calcio mentre per il presidente Pino Pace sono stati avanzati, dal procuratore federale, 90 giorni di inibizione. Stessa richiesta è stata avanzata per la consigliera d’amministrazione Monica Pretti.

La vicenda è relativa al deferimento scattato in seguito al mancato pagamento, entro il 16 marzo scorso, degli emolumenti ai tesserati. Adesso deve decidere il tribunale federale.









Leggi la notizia completa