Sorella Sanità, Damiani nascondeva 70 mila euro in contanti in una cassetta

È passato poco più di un mese dall’arresto dell’ex Direttore Generale dell’Asp di Trapani Fabio Damiani su richiesta della Procura, nell’ambito dell’operazione denominata “Sorella Sanità”. La Guardia di Finanza, nella prosecuzione delle indagini, ha rilevato come Damiani nascondesse 70 mila euro in una cassetta di sicurezza

Il denaro ritrovato nella cassaforte, adesso sotto sequestro, non rientra tra i soldi sequestrati il mese scorso dal GIP Claudia Rosini.

L’ex Direttore dell’Asp Trapani davanti ai giudici si è avvalso della facoltà di non rispondere, anche se è stato lui stesso ad ammettere alle forze dell’ordine di avere una cassaforte con dei soldi all’interno ed a consegnare la chiave per aprire la cassetta di sicurezza.

La Guardia di Finanza indaga sulla provenienza della somma di denaro: l’ipotesi sarebbe proprio …









