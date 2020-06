Sicilia, nasce bimba da madre malata di Covid 19 e in coma

È nata la bambina della donna di 34 anni di origini bengalesi ricoverata a Palermo perchè positiva al coronavirus. I medici dell’ospedale Cervello, dove la donna è ricoverata nel reparto di Rianimazione, hanno deciso di fare nascere la piccola con un parto cesareo straordinario per l’aggravarsi delle condizioni di salute della madre.

La bambina, nata prematura, è molto piccola e pesa 1,4 chili. Dopo il parto, è stata trasferita nel reparto di Neonatologia per le cure necessarie.

«L’ulteriore aggravamento delle condizioni cliniche della paziente e in seguito all’ultimo consulto tra intensivisti, ostetrici e neonatologi, che hanno svolto un importante lavoro di équipe – dice il primario della terapia intensiva dell’ospedale ‘Cervello’ Baldo Renda – si è deciso di effettuare un taglio cesareo urgente ad inizio di trentesima settimana».

L’intervento, assicura Renda, «è andato bene, la bimba è stata affidata alle cure …









