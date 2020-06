Sicilia, l’Ars approva la norma sulla sfiducia del presidente e l’autoscioglimento

Con 56 voti favorevoli l’Assemblea Regionale ha approvato il testo di attuazione dello statuto regionale elaborato dalla commissione dell’Ars che prevede la norma sulla sfiducia del presidente e l’autoscioglimento del parlamento.

Da quando nel 2001 era stato approvato il testo, con l’elezione diretta del Presidente della Regione, non si era mai riusciti ad attuarlo, tranne che in qualche intervento legislativo. Le novità riguardano l’attuazione degli articoli 9 che disciplinano la forma di Governo, nomina e revoca degli assessori, rapporti fra Governo e Parlamento, l’articolo 10 sulla mozione di sfiducia, l’articolo 8 bis sulla conclusione anticipata della legislatura e infine l’articolo 41 bis dello Statuto regionale.

Tra le novità più importanti, tra quelle approvate, c’è quella che riguarda lo stretto collegamento tra la carica del presidente della Regione e l’assemblea regionale. In pratica se decade il presidente si scioglie anche l’assemblea, se viceversa si scioglie l’assemblea (anche per autoscioglimento) cessa anche …









