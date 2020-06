Sicilia, la Regione compra le tue foto per promuovere l’Isola. Pubblicato il bando

La Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ha rilasciato un avviso pubblico con la finalità di acquisire immagini elettroniche ad alta risoluzione, volto alla promozione della destinazione Sicilia.

“L’acquisizione – come si legge nella comunicazione regionale – ha la finalità di arricchire l’archivio fotografico di questa Amministrazione con l’obiettivo di diversificare il più possibile temi e località. Le immagini, pertanto, dovranno rappresentare la Sicilia, nei suoi aspetti peculiari (cultura, natura, tradizioni, enogastronomia, eventi). Saranno particolarmente apprezzate le immagini inedite che, riguardino destinazioni poco conosciute, aventi ad oggetto l’entroterra, i borghi o l’attività all’aria aperta, o ritraggano in modo originale luoghi, eventi, relazioni sociali“.

I soggetti interessati a cedere i diritti delle proprie fotografie ad alta risoluzione alla Regione Sicilia, dovranno far pervenire la …









