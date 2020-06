Sicilia; Ars: Lo Curto (udc), bene legge per presenza di genere in giunta regionale

La legge che prevede la presenza di un genere limitata ai 2/3 dei componenti della Giunta regionale è un altro passo avanti nella piena attuazione dello Statuto regionale. Oggi è stata varata una norma che certamente, rispetto al passato ed al presente, permetterà una maggiore partecipazione di donne nel governo siciliano. Sono contenta che questa legislatura si stia contraddistinguendo per le riforme e per le norme a difesa delle prerogative statutarie. Prova ne è che la legge voto sul riconoscimento degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità, di cui sono stata prima firmataria e varata all’unanimità dall’Ars, è gia al varo di Camera e Senato per l’approvazione finale essendo norma di riforma costituzionale”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

Comunicato stampa









