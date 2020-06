Scrive Vito Reina: “La mia idea sul futuro di Marsala”

Assolutamente occorre avere visioni futuristiche ma assolutamente realizzabili in una Città come Marsala.

Marsala città aperta come giustamente sostiene Giacomo Di Girolamo, ma renderla brillante come un brillante puro, bisogna creare contenitori culturali e la consapevolezza educativa di essere cittadini non di una citta’ qualsiasi, ma di una terra con vocazione turistica. Occorre realizzare percorsi che integrino Archeologia, Vino e Territorio, con il recupero dei Bagli, della storia degli inglesi, creare la possibilità di passeggiare tra i vigneti. Non serve costruire nuovi alberghi ma riempirli, migliorando le strategie di promozione. Nelle guide turistiche per esempio Mothia e lo Stagnone sono purtroppo considerati appartenenti alla citta’ di Trapani. Bisogna creare un paniere dell’offerta turistica per garantire qualità e prezzi competitivi. Per prodotti e qualità della vita Marsala, puo’ essere uno dei poli più importanti della Sicilia, invece è relegata ai …









