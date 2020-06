Salemi, sorpreso uomo sul motorino agli arresti domiciliari: arrestato dai Carabinieri

Nella serata del 9 giugno, i Carabinieri della Stazione di Salemi, diretta dal Maresciallo

Maggiore Calogero Salvaggio, hanno tratto in arresto un uomo per il reato di evasione.

In particolare, i militari dell’Arma, impegnati in un servizio perlustrativo del territorio,

decidevano di controllare un uomo a bordo di una vespa special che, alla vista dell’ALT dei

Carabinieri, invece di fermarsi per i dovuti controlli, non esitava ad accelerare nel vano

tentativo di far perdere le proprie tracce. Ciò nonostante, i militari operanti riuscivano ad

intercettare e fermare l’uomo identificato nel salemitano Salvatore Capizzo, cl. 72, con

precedenti di polizia ed in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Data la palese violazione e la gravità del fatto, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di

evasione dai Carabinieri della Stazione di Salemi, che lo hanno successivamente

sottoposto alla misura …









