Reti idriche siciliane, Lo Curto: “Stanziati oltre 2 milioni per 17 comuni trapanesi”

Via libera dal governo Musumeci a 2,3 milioni di euro per 17 Comuni trapanesi. Le somme serviranno agli enti locali per gestire le reti idriche dall’Eas, che è in liquidazione, in una fase transitoria, nelle more che l’Ati individui il gestore unico.

L’Ati trapanese al momento sta redigendo il piano d’ambito tramite un commissario nominato dalla Regione, grazie al quale pianificherà gli investimenti e la gestione delle reti idriche. Una volta approvato il piano, l’Ati dovrà individuare un gestore unico. In attesa di questo passaggio, saranno i Comuni a gestire il servizio. Le località interessate in provincia di Trapani sono Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Gibellina, Isole Egadi, Comune di Castelvetrano frazione di Marinella di Selinunte, Paceco, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, San Vito Lo Capo, Valderice, Vita e le reti Asi di Trapani. “Una …









