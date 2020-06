Poste Italiane: Prosegue il piano di riaperture giornaliere degli uffici postali in provincia di Trapani

Dalla prossima settimana tornano operative dal lunedì al sabato altre 8 sedi nel Trapanese; 2 i nuovi uffici postali con orario prolungato.

Prosegue il piano di riaperture degli uffici postali nel Trapanese. A partire da lunedì 15 giugno tornano operative tutti i giorni, dal lunedì al sabato, le sedi di corso Vittorio Emanuele e di Fulgatore e, in provincia, gli uffici di Castelluzzo a San Vito Lo Capo, Marettimo, Poggioreale, Salaparuta, Terrenove Bambina e Ragattisi a Marsala. Previsto inoltre il potenziamento degli uffici postali di Paceco e San Giuliano Trentapiedi a Erice, che dalla prossima settimana saranno aperti anche il pomeriggio con orario prolungato fino alle 19.05 dal lunedì al venerdì.

La riapertura degli uffici postali della provincia di Trapani è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza per l’emergenza sanitaria, come ad esempio l’installazione di pannelli schermanti …









