Mazara, traditi dai pistacchi nelle tasche. Due uomini arrestati per tentato furto

Sono stati i gusci di pistacchio presenti nelle loro tasche a tradire il 39enne Ben Youssef Nizar e il 28enne Achour Marwen.

I carabinieri hanno avuto conferma così che sono stati i due cittadini gli autori del tentato furto aggravato in un appartamento di Mazara del Vallo. I militari chiamati da un cittadino che segnalava il tentativo di furto, li hanno trovati sul tetto di un’abitazione. Oltre alle diverse testimonianze è stato fondamentale, trovare i i pistacchi che erano presenti in uno degli appartamenti dove i malviventi si erano introdotti nel tentativo di rubare. Qui i dettagli nel comunicato dei militari:

Nella serata 09 giugno 2020, i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, tramite gli equipaggi della locale Stazione Carabinieri e della Sezione Radiomobile, dirette rispettivamente dal Luogotenente Maurizio Di Gifico e dal Maresciallo Maggiore Vincenzo Fontana, hanno tratto in arresto due cittadini tunisini, il 39enne Ben Youssef Nizar …









