Mazara. Sventati due furti. Presi gli autori traditi dai gusci di pistacchi nelle tasche 

Nella serata 09 giugno 2020, i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, tramite gli equipaggi della locale Stazione Carabinieri e della Sezione Radiomobile, dirette rispettivamente dal Luogotenente Maurizio Di Gifico e dal Maresciallo Maggiore Vincenzo Fontana, hanno tratto in arresto due cittadini tunisini, il 39enne Ben Youssef Nizar e il 28enne Achour Marwen, per le ipotesi di reato di tentato furto aggravato in appartamento.

Nello specifico, i militari dei citati reparti, hanno eseguito un intervento a seguito della segnalazione di un tentato furto in corso, pervenuta tramite la locale Centrale Operativa.

Gli equipaggi della Sezione Radiomobile di Mazara del Vallo, in perfetta sinergia con i colleghi della locale Stazione, hanno velocemente raggiunto il luogo del reato notando immediatamente l’anomala presenza di due cittadini extracomunitari sul tetto di un’abitazione.

Gli immediati accertamenti svolti, insieme ad un attento sopralluogo ed alla escussione di numerosi testimoni, oltre alla …









