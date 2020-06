Mazara, il Comune firma accordo con l’Asp per i servizi di cura alla persona

“Un accordo con l’Asp di Trapani – Distretto Sanitario di Mazara del Vallo, un Accordo di programma che ha come obiettivo “Servizi di cura alla persona”, finalizzato alla strutturazione del “Sistema Informativo Integrato e Cartella Socio Sanitaria Informatizzata” della Regione Siciliana.

Tra le tante finalità: la realizzazione di una rete territoriale in grado di incontrare la famiglia, coglierne le esigenze e rispondervi in tempi brevi; il rafforzamento dell’integrazione tra i servizi sanitari e socio assistenziali, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente, nonché il monitoraggio e la verifica degli interventi domiciliari integrati. Sono molto soddisfatto della sinergia e della collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale, che con questo Accordo di programma definisce al meglio l’assistenza domiciliare al servizio delle persone più bisognose; certamente il Comune di Mazara …









