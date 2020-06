Mazara, “far west” nel fine settimana. I consiglieri 5 Stelle al sindaco: “Più controlli”

Il centro storico di Mazara del Vallo trasformato in un un far west il fine settimana. Lo scrivono in una interrogazione i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Antonella Coronetta e Maurizio Pipitone.

I due consiglieri chiedono al sindaco maggiori controlli e azioni di contrasto al “fenomeno della microcriminalità che sembra in continuo aumento e a farne le spese sono i cittadini che sempre più spesso sono vittime di atti di violenza gratuit”. “Nonostante il periodo trascorso “forzatamente” chiusi in casa a causa dell’emergenza COVID, gruppi eterogenei di ragazzi italiani e non, minorenni e maggiorenni, pensano che sia corretto trasformare ogni fine settimana in un far west creando caos nelle vie del centro e picchiando e minacciando altri ragazzi;

– Si è registrato anche l’aumento di rapine e furti a danno di giovani e il danneggiamento di beni pubblici …









