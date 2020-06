Mazara e Marsala, ecco il video dell’operazione “Fuoco nell’Ombra”

Nelle prime ore della mattinata del 12 giugno 2020, in Marsala e Mazara del Vallo (TP), all’esito di un’articolata indagine, condotta nell’ambito dell’attività di contrasto al grave fenomeno della combustione di rifiuti, i Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale, coadiuvati da personale del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, hanno dato esecuzione, su richiesta della Procura della Repubblica di Marsala a nr. 2 misure cautelari personali agli arresti domiciliari e a numerosi decreti di perquisizione e sequestro, emessi dal G.I.P. del Tribunale di Marsala, su richiesta della locale Procura, a carico di due imprenditori locali, padre, 66enne e figlio 32enne, titolari di una società che opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

La Procura della Repubblica di Marsala procede per i reati di combustione illecita di rifiuti, realizzazione di discariche abusive, getto pericoloso di cose e inquinamento ambientale in concorso.

I …









