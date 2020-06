Marsala, l’appello per Giulia Adamo: fedelissimi, nostalgici e qualche sorpresa 

Ci sono fedelissimi come Benny Musillami, Renato Curcio e Patrizia Montalto, grandi classici come Martino Morsello, gente che ha voti, come si dice nel gergo, e news entry.

Ci son pure quelli di “Vento nuovo”. E anche Francesco Genovese, il presidente della fantomatica associazione antiracket di Marsala.

Sono i firmatari di un appello a favore di Giulia Adamo. L’ex Sindaco di Marsala, alla guida della città dal 2012 al 2014, è però sotto processo per il caso delle spese pazze quando era capogruppo all’Ars. I firmatari dicono di aver pronta una coalizione di liste civiche (è quello che dicono tutti per ora). Giulia Adamo sarà anche la candidata di Lega e Fratelli d’Italia. Questo quello che scrivono:

Marsala deve rinascere”. E’ questo lo slogan con cui una coalizione di liste, movimenti civici e singoli cittadini ha deciso di lanciare la propria sfida elettorale in vista delle …









