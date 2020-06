Marsala, il ferimento di Mistretta. Per Dardo giudizio ribaltato: “Non fu tentato omicidio”

“Non fu tentato omicidio, ma lesioni colpose. Un reato, comunque, per il quale non si può procedere perché manca la querela della parte offesa”.

E’ quanto ha stabilito la terza sezione della Corte d’appello di Palermo nel processo al 22enne marsalese Francesco Dardo, che il 28 maggio 2019 era stato condannato dal gup di Marsala Annalisa Amato ad otto anni e otto mesi di carcere per tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di arma da fuoco.

In secondo grado, però, il colpo di scena. Con il 22enne marsalese, difeso dall’avvocato Massimiliano Tranchida, ritenuto colpevole soltanto per la detenzione dell’arma e per questo condannato a un anno e 10 mesi. Una bella differenza con la pena subita in primo grado. Inoltre, a Dardo sono state revocate la misura cautelare relativa all’accusa più grave e l’interdizione perpetua …









