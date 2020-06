La nuova stagione del Mazara calcio inizia dalla riconferma del Capitano Valerio Genesio

La nuova stagione calcistica 2020/21 della società Mazara calcio, inizia dalla riconferma del capitano Valerio Genesio, difensore (classe 87).

L’esperto terzino voluto fortemente da mister Dino Marino e dal presidente Davide Titone ha dichiarato: “Sono felicissimo di essere stato riconfermato! Ho accettato di restare a Mazara, perché ho sempre creduto in questa famiglia gialloblu e nel progetto che abbiamo iniziato lo scorso campionato. L’entusiasmo del presidente continua a darmi grandi stimoli e soprattutto voglia di vincere le grandi sfide. Prepariamoci ad una stagione importante sperando nel raggiungimento di grandi traguardi”.

Il Capitano è il primo di una lunga lista di giocatori che la società sta incontrando per le varie riconferme.

Il direttore sportivo Renzo Calamia è al lavoro per continuare a rinforzare l’organico dello scorso campionato. Varie le trattative avviate.









