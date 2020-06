Il Trapani penalizzato di un punto torna in campo il 20 giugno. Ecco il calendario completo

Il 20 giugno si torna finalmente in campo. I granata ospiteranno il Frosinone in un Provinciale deserto e lo faranno con un punto in classifica in meno rispetto allo stop del campionato avvenuto qualche mese fa. Quest’oggi, infatti, il Trapani è stato penalizzato per non aver rispettato le scadenze federali del 16 marzo. Ecco il calendario completo di questo finale di stagione:

10^ giornata – ritorno 20 giugno ore 18 Trapani-Frosinone

11^ giornata – ritorno 26 giugno ore 18.45

Trapani-Pordenone

12^ giornata – ritorno 29 giugno ore 21

Cosenza-Trapani

13^ giornata- ritorno 3 luglio ore 21

Trapani-Livorno

14^ giornata – ritorno 10 luglio ore 21

ChievoVerona-Trapani

15^ giornata- ritorno 13 luglio ore 21

Trapani-Benevento

16^ giornata- ritorno 17 luglio ore 21

Pisa-Trapani

17^ giornata – ritorno 24 luglio ore 21

Trapani-Pescara









Leggi la notizia completa