Grave incidente sulla SP 81 per Triscina. Scontro tra auto e camion

Un grave incidente si è verificato stamattina alle 9.30 circa sulla Strada provinciale 81 che collega Castelvetrano con Triscina . Nel sinistro sono rimaste coinvolte un camion ed una Chevrolet Matiz di colore bianco che era condotta da G.F., una donna di 44 anni. Sul posto oltre ai Carabinieri ed alla polizia municipale sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del locale distaccamento per estrarre la donna dalle lamiere. La donna che è apparsa subito in gravi condizioni e’ stata condotta dall’ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. La dinamica del sinistro e’ ora al vaglio delle forze dell’ordine . Intanto la strada è stata chiusa al traffico veicolare e gli automobilisti devono fare un largo giro per raggiungere la borgata.









