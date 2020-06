Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale 81 che collega Castelvetrano con Triscina di Selinunte. Per cause in corso di accertamento un camion è entrato in collisione con una vettura che procedeva in senso contrario. Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari del 118 anche Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Municipale. Al momento non si conoscono le condizioni di salute delle persone coinvolte nel sinistro.

Per consentire lo svolgimento delle attività di soccorso è stato interdetto il transito in un lungo tratto della provinciale. Seguiranno aggiornamenti.

L'articolo Grave incidente su SP81 per Triscina di Selinunte









