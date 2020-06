Foto rubate dai profili social di 179 donne pubblicate su un forum di scambio: denunciate tre persone dalla Polizia di Stato

Complesse e delicate indagini condotte dagli investigatori del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Firenze, coordinate dal PM dott.ssa Ester NOCERA Sost. Proc. presso la Procura della Repubblica di Firenze, hanno portato alla denuncia in stato di libertà di 3 uomini della provincia di Firenze, rei di aver pubblicato su internet immagini (corredate di commenti) di numerose donne, rubate dai loro profili social (artt. 167 e 167 bis Dlgs 196/2003 così come modificato dal Dlgs 101/2018).

L’attività è scaturita dalle denunce presentate da alcune donne, tutte residenti nelle province di Firenze, che avevano riferito dell’avvenuta pubblicazione, senza loro specifico consenso, su un sito di incontri, di immagini della propria persona e di essere venute a conoscenza dei fatti tramite un passaparola generato da un servizio mandato in onda dal programma “Le Iene”, nel quale veniva intervistata una persona a conoscenza di tale fenomeno.

…









