Fase 3. Proteste in Sicilia. Tutti contro Alitalia. Manifestano anche ambulanti e fotografi

Decolla la protesta in Sicilia per il caso Alitalia. La compagnia di bandiera ha annunciato che dal primo luglio effettuerà i collegamenti tra l’aeroporto di Trapani Birgi con Milano e Roma. Una decisione che ha portato ad una serie di reazioni, polemiche e proteste.

Ieri il governo regionale e una delegazione di sindaci siciliani hanno protestato all’aeroporto di Palermo annunciando di portare la mobilitazione a Roma.

E’ stato preparato un documento che verrà trasmesso non solo ad Alitalia ma anche verrà consegnato direttamente al Ministro dei Trasporti e a quello per il Mezzogiorno.



Il presidente della Regione Nello Musumeci ha parlato di “capricci” di Alitalia nonostante i 3 miliardi di euro di aiuti di Stato. “Ha abbandonato gli scali minori e sta adottando una politica dei costi inaccessibile per i siciliani”. Musumeci ha proposto una tariffa unica per …









