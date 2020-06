Il Comune di Castelvetrano avvisa la cittadinanza che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio del D.L. n.° 34/2020 (Decreto Rilancio), è prevista l’esenzione dal pagamento del tributo TOSAP per il periodo che decorre dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l’utilizzo di suolo pubblico.

Viene precisato che “sono destinatarie dell’esonero dal pagamento, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, con riferimento al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507″

Clicca qui per l’ISTANZA

L'articolo Esenzione TOSAP, ecco il modello del Comune di Castelvetrano









