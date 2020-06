Coronavirus, crescono i contagi. Dal 25 giugno lo sport di squadra, rinvio per le discoteche

Risalgono i contagi da coronavirus in Italia. E’ di 236.142 il numero complessivo dei contagiati, con un incremento di 379 casi rispetto a mercoledì, quando si era registrata una crescita di 202. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti.

In Lombardia i nuovi contagiati sono 252 in più, pari al 66,4 per cento dell’aumento odierno in Italia, mentre ieri l’incremento era stato di 99 casi, pari al 49%. Dai dati della Protezione Civile emerge che quattro regioni – Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e Molise – non hanno nuovi casi.

53 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto alle 71 di mercoledì. E’ il dato più basso dal 2 marzo, quando se ne erano registrate 52, e lo stesso registrato il 7 giugno scorso. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 25, mentre ieri erano state 32. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.167. Sono 30.637 i malati di coronavirus in …









