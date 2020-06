Bruciavano i rifiuti, anzichè smaltirli. Arrestati due imprenditori a Marsala 

Due imprenditori, padre e figlio, titolari di un’azienda per il trattamento dei rifiuti, sono stati arrestati in un’operazione all’alba di oggi dei Carabinieri. Anzichè smaltire i rifiuti, li bruciavano.

L’indagine è della Procura di Marsala. I due hanno 66 e 32 anni, padre e figlio, titolari di una società che opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti. La loro identità non è stata resa nota.

I reati per i quali sono indagati sono: combustione illecita di rifiuti, realizzazione di discariche abusive, getto pericoloso di cose e inquinamento ambientale in concorso.

I provvedimenti traggono origine da una complessa attività investigativa, denominata ‘Fuoco nell’ombra’, condotta dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Palermo e avviata a seguito del fenomeno, particolarmente diffuso, degli incendi di rifiuti speciali pericolosi e non, nelle aree rurali delle contrade Borgo Rinazzo di Marsala e Borgo Montalto di Mazara del …









