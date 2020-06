Appello del PD Partanna alle istituzioni sull’assessore Samonà

Sconcerto e disgusto. Non ci sono altre parole per definire la notizia, confermata dai fatti, secondo cui l’Assessore Regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana Samonà avrebbe scritto qualche anno fa dei testi poetici inneggianti allo squadrismo nazista, le famigerate SS.

Si tratta di un episodio inqualificabile di esaltazione di una delle pagine più buie della storia dell’umanità, per di più addebitabile a colui che dovrebbe essere il garante e il primo custode dell’identità siciliana.La follia nazista non può trovare posto nella Cultura Siciliana, nemmeno per sbaglio, nemmeno per scherzo; chi esalta tale abominio non può trovare posto nelle istituzioni e non può rappresentare il Popolo Siciliano, men che meno ricoprendo il ruolo che fu del compianto Prof. Sebastiano Tusa.

Chiediamo quindi all’assessore Samonà di fare un doveroso passo …









