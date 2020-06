Alcamo, pulizia straordinaria al parco suburbano San Francesco

Sono iniziati in questi giorni i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza, attraverso la manutenzione straordinaria del verde, presso il parco suburbano San Francesco di piazza Bagolino ad Alcamo. I lavori sono stati affidati dal Comune alla ditta Vivai del Sole di Marsala.

Presto partirà anche il cantiere lavoro riguardante piccole opere di messa in sicurezza di viali, camminamenti, scalinate, oltre che il corpo di fabbrica insistente nell’area.

Dichiara l’assessore al Verde Pubblico Stefano Alessandra “siamo contenti che finalmente abbiano avuto inizio i lavori di manutenzione del verde urbano ed in particolare nel nostro Parco Suburbano. Inoltre, a breve gli operai dei cantieri avviati attraverso i bandi regionali potranno effettuare i lavori di piccola edilizia, lavori cantierabili che avrebbero dovuto avere inizio nei mesi scorsi, ma a causa dell’emergenza covid 19 non è stato possibile realizzare.

Infine, …









