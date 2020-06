Volley, A2. Rientra a Marsala la pallavolista-prodigio Alessandra Mistretta, classe 2002

Procede a gonfie vele il mercato approntato dalla Società di concerto con la guida tecnica Daris Amadio. Oggi è un gran giorno, di quelli sperati e sognati, per la più giovane della squadra al via nella serie A2 2020/’21, ossia la marsalese Alessandra Mistretta, di ruolo libero, classe 2002. Mistretta, alta 165 cm, torna nella città natale e si appresta a disputare il primo assoluto torneo di serie A con la Sigel, dopo avere ottenuto invidiabili successi a livello giovanile. Fondamentalmente vincendo tutto quello che c’era da vincere.



Cresciuta nel Progetto Volley Marsala dei tecnici Peppe e Gaspare Viselli dove arrivano le prime convocazioni per alcuni stage regionali e non solo con la nazionale giovanile, nell’estate 2016 avviene la svolta. Il libero marsalese, grazie ai buonissimi uffici tra Progetto Volley e l’Amatori Orago, viene inviata in prestito ad Orago, nel varesotto alla scuola di volley del …









