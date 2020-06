Trapani, dopo un anno e due mesi di carcere assolto Fabio Sansica

“Non è stato lui ad aggredirmi. Quando ho fatto il riconoscimento fotografico in questura ero fuso”.

E così il trapanese Fabio Sansica, dopo una detenzione di un anno e due mesi per un reato che non aveva commesso, è stato assolto, con formula piena, dal tribunale del capoluogo presieduto da Daniela Troya. Nell’aprile del 2017 era stato arrestato dalla polizia, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip, con l’accusa di aver sfregiato al volto un marocchino detenuto nelle carceri di Favignana per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio che stava beneficiando di un permesso, al culmine di una lite per una sigaretta negata.

La stessa pubblica accusa, rappresentata dal sostituto Rossana Penna, aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato, difeso dagli avvocato Giacoma Castiglione e Riccardo Rao. L’aggressione venne consumata …









