Trapani, associazioni donano sanificatori all’ospedale

Proseguono le donazioni in favore del Sant’Antonio Abate di Trapani.

Le associazioni Agorà e Trapani per il Futuro rappresentate dai presidenti Dario Gentile e Salvatore Novara, insieme a Flora Lorenzino e Giorgia Fontana, hanno provveduto a consegnare presso la direzione sanitaria dell’ospedale altro materiale acquistato grazie ai fondi raccolti online con le donazioni dei trapanesi e non solo. Nel dettaglio, si tratta di due sanificatori ambientali testati contro il Covid-19 oltre a 24 bottigliette di soluzioni disonfettanti. Non bisogna abbassare la guardia ed è fondamentale mantenere alto il livello d’attenzione.









Leggi la notizia completa