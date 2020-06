I cantieri opereranno sul depuratore di Sant’Agata di Militello e sull’impianto fognario del centro storico di Marsala.

L’articolo Smaltimento acque reflue, al via lavori in Sicilia per nove milioni di euro sembra essere il primo su BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia.









Leggi la notizia completa