SEQUESTRATE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE CIRCA 125.000 MASCHERINE PERICOLOSE PER LA SALUTE

GUARDIA DI FINANZA: OPERAZIONE “POLISH MASKS”:

SEQUESTRATE NELL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

CIRCA 125.000 MASCHERINE PERICOLOSE PER LA SALUTE PUBBLICA DESTINATE ANCHE AI BAMBINI.







IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CATANZARO, NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE DENOMINATA “POLISH MASKS”, HA POSTO SOTTO SEQUESTRO CIRCA 125.000 MASCHERINE DI PROVENIENZA CINESE, PRONTE PER ESSERE IMMESSE IN COMMERCIO NONOSTANTE FOSSERO PRIVE DEI REQUISITI DI SICUREZZA RICHIESTI.

L’ATTIVITÀ OPERATIVA, CONDOTTA DAI MILITARI DELLA TENENZA DI SOVERATO SOTTO LA DIREZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO, E PARTITA DA CONTROLLI DI ROUTINE PRESSO OPERATORI COMMERCIALI DELLA LOCALITÀ COSTIERA, HA PERMESSO DI RISALIRE L’INTERA FILIERA COMMERCIALE, FINO AD ARRIVARE AD UNA SOCIETÀ DISTRIBUTRICE AVENTE SEDE NEL NAPOLETANO, SPECIALIZZATA NEL COMMERCIO E NEL CONFEZIONAMENTO DI ABITI DI CARNEVALE, CHE, IN PERIODO DI PIENA EMERGENZA DA CORONAVIRUS, AVEVA DIROTTATO IL SUO CORE BUSINESS NELLA VENDITA …









