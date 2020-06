Salemi, Voragine in Via A. Mistretta. Chiusa la strada per lavori urgenti di manutenzione

Salemi. In seguito all’apertura di una voragine in Via Albero Mistretta, l’Amministrazione comunale, con ordinanza urgente, ha determinato già dalla giornata di ieri 10 giugno, la chiusura al transito veicolare, per permettere gli interventi di manutenzione della suddetta strada.

Per il tempo necessario per il completamento dei lavori, affidati all’ impresa «EDIL MACHI’» di Machì Antonino, il flusso veicolare proveniente dalla Via Giovanni Amendola verrà deviato nella Via Francesco Crispi o nella Via Discesa San Giovanni.

Sarà obbligo della ditta installare la segnaletica stradale necessaria all’individuazione dei lavori e predisporre tutte le necessarie cautele per assicurare il passaggio pedonale e la salvaguardia della pubblica incolumità.

