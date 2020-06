Riapertura discoteche: i dubbi e le incertezze dei titolari

«Se le disposizioni non subiscono modifiche sostanziali entro i prossimi giorni, non sarà facile riaprire». Ha l’amaro in bocca il titolare della discoteca “Venus” di Marinella di Selinunte, Adriano Errante. Il Governo, pochi giorni addietro, ha diramato le disposizioni che consentiranno di riaprire le discoteche: «La lista delle restrizioni è troppo lunga e, tra le altre cose, temo che i clienti stessi non si sentirebbero affatto a loro agio in un luogo adibito al divertimento come la discoteca a dover rispettare tutte queste misure stringenti», spiega Errante.

Ingressi ridotti, consumazione al banco vietate e registri dove annotare i nominativi di chi entra per “mappare” eventuali contatti con soggetti positivi. Sono solo alcune delle misure con cui i gestori dei locali dovranno adeguarsi. «Nelle serate organizzate è già difficile non far creare code agli ingressi – …









