Rally / I Test Rally siciliani di fine giugno in calendario ACI Sport

Inserito tra le date ufficiali della Federazione l’appuntamento con le sessioni individuali per gli equipaggi che si svolgeranno sulle Madonie il 27 e 28 giugno. Organizzazione Targa Racing Club e Passione & Sport

I test per le auto da rally organizzati da Targa Racing Club e Passione & Sport che riaccenderanno i motori in Sicilia il 27 e 28 giugno sono stati inseriti nel calendario ufficiale ACI Sport.

I due sodalizi sono al lavoro per definire gli ultimi particolari, ma tutto è pronto a partire dal Rally del Tirreno previsto per l’8 e 9 agosto.

Targa Racing Club e Passione & Sport sono unici organizzatori dei test del 27 e 28 giugno e nessun’altra figura è ufficialmente parte dello staff che ha predisposto tutti gli accorgimenti per la piena sicurezza sanitaria e per il sereno svolgimento del lavoro sportivo di equipaggi e team.

