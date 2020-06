Prodotti scaduti e lavoro nero in un supermercato di Salemi. Maxi multa e denuncia al titolare

Prodotti scaduti in vendita, alimenti in cattivo stato di conservazione, un impianto di videosorveglianza non autorizzato, una dipendente in nero e altre irregolarità sono costate caro ad un supermercato di Salemi e al suo titolare. Sanzioni per oltre 16 mila euro e la denuncia per il titolare.

E’ il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri di Salemi con il Nucleo ispettorato del lavoro di Trapani e i Nas di Palermo ad un supermercato di Salemi.

In particolare i carabinieri hanno trovato prodotti alimentari confezionati posti in commercio nonostante la data di scadenza superata, mentre, in una un’area adibita a deposito, erano detenuti per il commercio alimenti in cattivo stato di conservazione ed insudiciati per complessivi chilogrammi 800 di alimenti vari. Il titolare della società che gestisce il supermercato è stato, inoltre, ritenuto responsabile di aver installato un impianto di video sorveglianza senza la preventiva autorizzazione dell’ …









