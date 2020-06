PRATO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO 13 ARRESTI

SFRUTTAMENTO DEL LAVORO E FRODI NELLE PUBBLICHE FORNITURE DI MASCHERINE CHIRURGICHE

13 ARRESTI IN FLAGRANZA – INDIVIDUATI 90 CLANDESTINI – MILIONI DI MASCHERINE SEQUESTRATE





Guardia di Finanza di Prato – Dallo sfruttamento del lavoro alle frodi nelle pubbliche forniture di mascherine chirurgiche: 13 arresti in flagranza, 90 clandestini individuati e milioni di mascherine sequestrate.

Dalla mattinata odierna, il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Prato sta dando esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal competente GIP presso il locale Tribunale, che dispone la custodia cautelare in carcere di un imprenditore cinese titolare di fatto di una ditta di confezioni.

Contemporaneamente, 250 Finanzieri – molti dei quali messi a disposizione per l’occorrenza dai Reparti del Corpo delle altre province toscane – procedono alle perquisizioni, disposte dalla Procura della Repubblica di Prato, di 28 imprese individuali del distretto del tessile, gestite da soggetti di etnia cinese, nonché di tre società maggiormente strutturate e dei domicili …









Leggi la notizia completa