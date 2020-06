Petrosino. Il Comune attiva la procedura “Elimina code”

E dalla prossima settimana sarà possibile anche richiedere online i certificati anagrafici

Favorire un nuovo, più diretto e più veloce rapporto tra i cittadini e l’Ente evitando, laddove possibile, che il cittadino si rechi fisicamente al Municipio. Ecco perché dalla prossima settimana al Comune di Petrosino cambia l’accesso negli uffici comunali e cambiano le modalità di erogazione di alcuni servizi e prestazioni comunali attraverso l’introduzione di alcuni sistemi innovativi.

Dichiara il Sindaco Gaspare Giacalone: “Per noi a Petrosino l’obiettivo non è tornare a come eravamo prima dell’emergenza Coronavirus, piuttosto ne approfittiamo per migliorare i servizi comunali e il rapporto con i cittadini. A partire dalla prossima settimana due grosse novità. La prima è che abbiamo varato un nuovo modo di dialogare con gli uffici comunali e con i loro responsabili. Ma, soprattutto, eliminare …









