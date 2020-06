Paceco, ok della Soprintendenza al parco suburbano dell’invaso Baiata

Un tassello importante è stato acquisito dall’Amministrazione comunale di Paceco, nel percorso che porterà alla realizzazione di un parco suburbano attrezzato intorno all’invaso Baiata: la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Trapani ha rilasciato parere favorevole sul progetto preliminare, sgombrando ogni dubbio sulla compatibilità dello stesso progetto rispetto al piano paesaggistico regionale.

Lo ha comunicato l’assessore Salvatore Castelli al Consiglio comunale, nel corso della seduta di ieri pomeriggio, precisando che “la Soprintendenza ha posto solamente delle condizioni sul tipo di progettazione che deve essere portata avanti nella fase esecutiva, ed essenzialmente sono condizioni molto semplici da rispettare”.

Nella nota a firma del soprintendente Riccardo Guazzelli e dell’architetto Girolama Fontana, dirigente dell’unità operativa, si legge che “la Soprintendenza, in via preliminare, al fine di meglio armonizzare l’intervento con gli alti valori …









