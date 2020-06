[Operazione Dakar] Riflettori su omicidi a Catania: 6 arresti

Nella mattinata odierna, su delega della Procura Distrettuale presso il Tribunale di Catania, i Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Catania, su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di: FERRINI Luigi, nato a Catania l’8.9.1974; PAPPALARDO Angelo, nato a Catania il 25.3.1978; PRIVITERA Pietro, nato a Catania il 19.8.1978; STRANO Marco, nato a Catania l’1.7.1982; SANTORO Arnaldo, nato a Catania il 17.2.1977, detenuto per altra causa; ZUCCARO Maurizio, nato a Catania il 25.8.1961, detenuto per altra causa;tutti gravati da specifici pregiudizi per l’appartenenza alla famiglia SANTAPAOLA – ERCOLANO.

Il provvedimento cautelare ha ad oggetto due distinti episodi omicidiari, perpetrati a brevissima distanza temporale l’uno dall’altro, rispettivamente in danno di: DI PASQUALE Salvatore, inteso Giorgio Armani, avvenuto a Catania il 29.4.2004; COSTANZO Michele, avvenuto …









