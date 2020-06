“Vi comunico di un nuovo caso positivo Covid-19 in città. La persona è attualmente ricoverata presso la struttura ospedaliera di Sciacca” Lo ha reso noto oggi su Facebook il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci

“I familiari – ha precisato il primo cittadino – sono stati posti in quarantena. Non è un focolaio domestico ma si tratta di un caso importato da fuori Provincia. Continuiamo a rispettare le disposizioni e le misure di sicurezza”

L'articolo Nuovo positivo Covid a Mazara, altro caso "importato" sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









