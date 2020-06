Mazara, proposta impianto di compostaggio vicino Torretta Granitola. Dettagli sul progetto della ditta mazarese I.C. Costruzioni

Attraverso comunicato stampa ieri mattina il Comune di Mazara del Vallo ha dato notizia della pubblicazione all’albo pretorio online del sito dello stesso Comune la nota prot. 24636/2020 (firmata lo scorso 8 maggio) dell’Assessorato regionale del territorio e dell’Ambiente – Servizio 1 “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” (inviata a vari enti di competenza fra i quali, oltre al Comune, Arpa, Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, e Asp Trapani) con la quale si comunica l’avvio della procedura di verifica ad assoggettabilità alla “valutazione di impatto Ambientale” (la c.d. VIA), relativamente alla proposta della ditta IC Costruzioni (ditta di Mazara del Vallo avente sede in via Castelvetrano 33/A e come legale rappresentante la signora Giuseppa Santospirito) di realizzazione di un impianto di compostaggio in territorio mazarese. (ecco il link ove consultabile tutta la documentazione relativa al progetto https://si-vvi. …









