Mazara, i consiglieri pentastellati interrogano l’amministrazione sulla sicurezza del cimitero

La sicurezza al cimitero comunale, dopo l’incidente accaduto ad un anziano, è al centro di un’interrogazione all’amministrazione di Mazara del Vallo, rivolta dai consiglieri comunali del M5S, Maurizio Pipitone e Antonella Coronetta.

“Le scale in ferro movibile in dotazione al cimitero – scrivono i due consiglieri – obsolete e che versano in cattivo stato di manutenzione, già nei mesi precedenti l’emergenza COVID, avevano causato la caduta di una cittadina, che aveva denunciato il comune per quanto accaduto; le stesse scale sono state oggetto di manutenzione con una spesa di circa 4 mila euro.

I due consiglieri, sottolineando che lo scorso mese di febbraio l’assessore ai Servizi della Città, Reina, riguardo al numero esiguo delle scale disponibili alla cittadinanza dichiarò: «Ci stiamo muovendo. Da una parte – spiegò l’Assessore – stiamo verificando la possibilità di …









