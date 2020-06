Maxi operazione antidroga: la Polizia di Trieste sgomina il traffico internazionale

È in corso una vasta operazione di Polizia Giudiziaria contro un sodalizio criminale dedito al narcotraffico internazionale di cocaina ed eroina condotta dalla Polizia di Stato a seguito di articolate indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Trieste.

Sin dalla prima mattinata di oggi, è in corso di esecuzione un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Trieste nei confronti di numerosi soggetti sedenti in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Umbria e Liguria, nonché in Olanda indagati a vario titolo dei delitti di associazione, importazione, trasporto e detenzione a fini di spaccio di cocaina.

Perquisizioni anche in Lombardia.

Le indagini sono state svolte dalle Squadre Mobili di Trieste e Udine con il Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga.

