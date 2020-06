Mafia e politica, processo Scrigno. Ruggirello vuole come testimoni anche Renzi e Sgarbi 

Matteo Renzi e Vittorio Sgarbi tra i novanta testimoni richiesti dagli avvocati dell’ex deputato regionale del Pd Paolo Ruggirello, imputato per associazione mafiosa.

La lunga lista è stata acquisita dai giudici del Tribunale di Trapani nel processo “Scrigno”, in cui sono imputate altre otto persone, ma i giudici hanno chiesto chiarimenti su trentuno dei nominativi indicati, su cui scioglieranno ogni riserva il prossimo 9 luglio.

Dal blitz del 5 marzo dello scorso anno, il politico si trova detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in cui è tornato dopo oltre 40 giorni di ricovero all’ospedale Cotugno di Napoli, per aver contratto il coronavirus.









