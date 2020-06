Lo scandaloso servizio a Partanna di “Non è l’Arena”

Quando è troppo è troppo. Puntata dell’arena del 7 giugno, genetliaco di un siciliano piacente o non è parte della storia televisiva italiana, Pippo Baudo.

Giletti ha le sue idee politiche e sono ben definite. Un suo cavallo di battaglia per la stagione è stata la vicenda DAP e la polemica Di Matteo-Bonafede. Tra i suoi invitati i fedelissimi, la Di Girolamo, Telese e Sallusti. Ospita Piera Aiello della quale nessuno discute il suo contributo alla lotta alla mafia, discutibile la sua elezione con il M5s a parlamentare. L’Aiello si è smarcata da un esponente grillino di Marsala, l’avvocato della costituzione di parte civile Gandolfo. Nessuno è esente da colpe nel 2012 lo votai da candidato a sindaco di Lilibeo. Si racconta della storia dell’Aiello, la quale in giovane età sposò il figlio di un boss dell’epoca del belice Vito Atria. Alcuni anni dopo il marito, alla sua …









Leggi la notizia completa